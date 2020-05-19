В Сочи при строительстве сквера похитили 900 тыс. рублей

Краснодарский край

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Прокуратура нашла нарушения при строительстве сквера в сочинском поселке Лазаревское

Прокуратура установила, что в сквере не сделали озеленение, предусмотренное проектом и контрактом. Тротуарная плитка была положена неправильно, поэтому быстро разрушилась. Таким образом, подрядчик недобросовестно выполнил работы по муниципальному контракту. Ущерб составил около 900 тыс. рублей.

«Кроме того, установлен факт завышения объемов выполненных работ и примененных материалов. Несмотря на имеющиеся недостатки, муниципальным заказчиком данные работы приняты и оплачены в полном объеме», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Против директора фирмы-подрядчика возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), а против должностного лица, принявшего работы, — по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Как писали Юга.ру, в январе 2019 года блогер и архитектор-урбанист Илья Варламов прокомментировал появление нового сквера в сочинском селе Галицыно, сказав, что этот объект благоустройства — плевок людям в лицо и жалкие объедки с барского стола. 

Благоустройство Деньги Мошенничество Прокуратура Сочи Халатность Хищение

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