Гендиректор «ЕвроХима» рассказал, что компания делает для решения экологических проблем
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 26 февраля обсудили пути решения экологических проблем
ВЦИОМ и международный дискуссионный клуб «Валдай» 26 февраля представили проект «Индекс готовности к будущему». В нем участники исследовали, насколько страны готовы отвечать на вызовы завтрашнего дня по десяти ключевым параметрам жизни.
Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил, что в 2019 году Россия по проекту набрала больше всего баллов за сферу суверенитета и безопасности (72), а минимальное — за ресурсы и экологию (7).
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров уточнил, что будущее в сфере экологии определяется развитием альтернативной энергетики, рациональным использованием природных ресурсов и созданием системы тотальной переработки отходов. По его словам, только 50% россиян считают проблемы глобального потепления и изменения климата насущными и актуальными.
Генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев рассказал, что по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, за 1990–2017 годы Россия снизила выбросы парниковых газов на 49%.
«Компания, которую я возглавляю, а также ряд других отечественных промышленных компаний уже применяют наилучшие доступные технологии, вкладываются в модернизацию производства, что позволило значительно снизить нагрузку на окружающую среду», — заявил Нечаев.
«ЕвроХим» в нескольких регионах запустил экологические программы по снижению выбросов в атмосферу. Так, на Ковдорском горно-обогатительном комбинате в Мурманской области выбросы в атмосферу стали вдвое ниже действующих государственных нормативов. Дополнительно на охрану воздуха в прошлом году комбинат направил более 140 млн рублей.
«Хочу сказать и о нашей повседневной жизни. Достаточно посадить шесть деревьев в месяц, чтобы компенсировать выбросы CO2», — отметил Нечаев.