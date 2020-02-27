Гендиректор «ЕвроХима» рассказал, что компания делает для решения экологических проблем

ВЦИОМ и международный дискуссионный клуб «Валдай» 26 февраля представили проект «Индекс готовности к будущему». В нем участники исследовали, насколько страны готовы отвечать на вызовы завтрашнего дня по десяти ключевым параметрам жизни.

Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил, что в 2019 году Россия по проекту набрала больше всего баллов за сферу суверенитета и безопасности (72), а минимальное — за ресурсы и экологию (7).

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров уточнил, что будущее в сфере экологии определяется развитием альтернативной энергетики, рациональным использованием природных ресурсов и созданием системы тотальной переработки отходов. По его словам, только 50% россиян считают проблемы глобального потепления и изменения климата насущными и актуальными.