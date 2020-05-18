Пассажир микроавтобуса погиб в ДТП на подъезде к Краснодару

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 17 мая один человек погиб после ДТП, в котором перевернулась «Газель»

Авария случилась на трассе М4 «Дон» на подъезде к Краснодару. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter на регулируем перекрестке на улице Ягодина повернул налево на красный сигнал светофора и врезался в машину ГАЗ, которая от удара перевернулась.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки, а также 33-летний водитель и 26-летний пассажир ГАЗа. Позже в больнице умер 37-летний пассажир микроавтобуса.

Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 17 мая в Крымском районе произошло еще одно ДТП с микроавтобусом, где погибли два человека и семеро пострадали. Позже прокуратура заявила, что виноват водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.

ДТП Краснодар смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре 20-летний водитель въехал в памятник около Вечного огня, пытаясь скрыться от полиции
Новым умершим пациентом с коронавирусом оказался медик из Кавказской ЦРБ
Пассажир микроавтобуса погиб в ДТП на подъезде к Краснодару
В Краснодарском крае за сутки выявили 94 случая COVID-19
Чеченские врачи извинились за свои жалобы на нехватку средств защиты, а Кадыров потребовал их уволить
Полиция Краснодара начала проверку после вечеринки в кальянной во время карантина

Лента новостей

Реклама на портале