Пассажир микроавтобуса погиб в ДТП на подъезде к Краснодару

В Краснодаре 17 мая один человек погиб после ДТП, в котором перевернулась «Газель»

Авария случилась на трассе М4 «Дон» на подъезде к Краснодару. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter на регулируем перекрестке на улице Ягодина повернул налево на красный сигнал светофора и врезался в машину ГАЗ, которая от удара перевернулась.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки, а также 33-летний водитель и 26-летний пассажир ГАЗа. Позже в больнице умер 37-летний пассажир микроавтобуса.

Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.