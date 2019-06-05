Самодельный мост с машинами обрушился в Дагестане

В Цунтинском районе Дагестана 5 июня обвалился самодельный мост с машинами

Мост рухнул около 7:00 в селе Бежта. Предположительно, он не выдержал нагрузки четырех припаркованных машин. Одной из причин происшествия могла стать ветхость самодельной конструкции.

Владельцы автомобилей в момент обрушения находились в местной мечети. В результате никто не пострадал.

На месте работают специалисты и эвакуаторы, сообщила пресс-служба МВД России по Дагестану в своем инстаграме.