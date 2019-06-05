Самодельный мост с машинами обрушился в Дагестане
В Цунтинском районе Дагестана 5 июня обвалился самодельный мост с машинами
Мост рухнул около 7:00 в селе Бежта. Предположительно, он не выдержал нагрузки четырех припаркованных машин. Одной из причин происшествия могла стать ветхость самодельной конструкции.
Владельцы автомобилей в момент обрушения находились в местной мечети. В результате никто не пострадал.
На месте работают специалисты и эвакуаторы, сообщила пресс-служба МВД России по Дагестану в своем инстаграме.
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5 июня 2019 года, примерно в семь утра, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырёх припаркованных автомобилей жителей села. Известно, что их владельцы в это время находились в местной мечети. Одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций. На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто. В результате ЧП никто не пострадал. #МВДДагестан #чп
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