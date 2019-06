Самодельный мост с машинами обрушился в Дагестане

View this post on Instagram

5 июня 2019 года, примерно в семь утра, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырёх припаркованных автомобилей жителей села. Известно, что их владельцы в это время находились в местной мечети. Одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций. На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто. В результате ЧП никто не пострадал. #МВДДагестан #чп