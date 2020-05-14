На Кубани прогнозируют небольшие дожди и до 30 °С

В регионе в субботу местами вероятен кратковременный дождь и гроза. Температура ночью также 10-15 °С, днем — 21-26 °С. В некоторых районах столбики градусников доберутся до отметок 28-30 °С. Ветер 5-10 м/с. На Черноморском побережье ночью ожидают 12-17 °С, днем 21-29 °С.

В этот же день в крае тоже без осадков. Столбики термометров покажут 19-24 °С. Ветер 5-10 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы достигнут 12-17 м/с.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.