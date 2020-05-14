На Кубани прогнозируют небольшие дожди и до 30 °С
В Краснодарском крае 14, 15 и 16 мая ожидается теплая погода с кратковременными осадками
По данным кубанского гидрометцентра, 14 мая в Краснодаре прогнозируют 22-24 °С. Осадков не ожидается, ветер 5-10 м/с.
В этот же день в крае тоже без осадков. Столбики термометров покажут 19-24 °С. Ветер 5-10 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы достигнут 12-17 м/с.
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15 мая, в краевом центре облачно с прояснениями. Согласно «Яндекс.погоде», ночью ожидается 14-17 °С, днем 26-28 °С. Ветер 3-7 м/с.
В отдельных районах края в пятницу возможен дождь. Ночью вохдух охладится до 10-15 °С, днем нагреется до 28-30 °С.
16 мая в Краснодаре прогнозируют пасмурную погоду. Ночью температура воздуха 13-16 °С, днем 25-27 °С. Скорость ветра составит 5-7 м/с, осадков не ожидается.
В регионе в субботу местами вероятен кратковременный дождь и гроза. Температура ночью также 10-15 °С, днем — 21-26 °С. В некоторых районах столбики градусников доберутся до отметок 28-30 °С. Ветер 5-10 м/с. На Черноморском побережье ночью ожидают 12-17 °С, днем 21-29 °С.