На Кубани прогнозируют небольшие дожди и до 30 °С

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 14, 15 и 16 мая ожидается теплая погода с кратковременными осадками

По данным кубанского гидрометцентра, 14 мая в Краснодаре прогнозируют 22-24 °С. Осадков не ожидается, ветер 5-10 м/с.

В этот же день в крае тоже без осадков. Столбики термометров покажут 19-24 °С. Ветер 5-10 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы достигнут 12-17 м/с.

Читайте также:

15 мая, в краевом центре облачно с прояснениями. Согласно «Яндекс.погоде», ночью ожидается 14-17 °С, днем 26-28 °С. Ветер 3-7 м/с.

В отдельных районах края в пятницу возможен дождь. Ночью вохдух охладится до 10-15 °С, днем нагреется до 28-30 °С.

16 мая в Краснодаре прогнозируют пасмурную погоду. Ночью температура воздуха 13-16 °С, днем 25-27 °С. Скорость ветра составит 5-7 м/с, осадков не ожидается.

В регионе в субботу местами вероятен кратковременный дождь и гроза. Температура ночью также 10-15 °С, днем — 21-26 °С. В некоторых районах столбики градусников доберутся до отметок 28-30 °С. Ветер 5-10 м/с. На Черноморском побережье ночью ожидают 12-17 °С, днем 21-29 °С.

Анапа Геленджик Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Мэрия Краснодара хочет добиться сноса особняка купца Котлярова
В Махачкале учителя начали шить маски для местных жителей
Отец Нурмагомедова впал в кому
На Кубани прогнозируют небольшие дожди и до 30 °С
Российские журналисты хотят запустить приложение, которое поможет людям разобраться в законах, регулирующих интернет
В Ставропольском крае сотрудники закрытого на карантин интерната объявили забастовку. Как отреагировали власти, и что из этого получилось

Лента новостей

Реклама на портале