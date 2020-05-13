Всемирные игры колясочников и ампутантов в Сочи перенесли на 2022 год

12 мая стало известно о переносе Всемирных игр колясочников и ампутантов, которые должны были пройти в Сочи в 2021 году

Накануне, 12 мая, прошло заседание Исполкома Международной федерации колясочников и ампутантов (IWAS) по деятельности на период пандемии коронавируса. В итоге Всемирные игры колясочников и ампутантов IWAS и чемпионат мира по фехтованию решили перенести на начало октября 2022 года.

Ранее планировалось, что соревнования пройдут с 26 сентября по 5 октября 2021 года в Сочи по семи видам спорта: фехтование (чемпионат мира), легкая атлетика, плавание, стрельба из лука, настольный теннис, бадминтон и волейбол сидя. Ожидалось, что в них примут участие 970 человек из 40 стран мира. Также в рамках Игр планировалось проведение Генеральной Ассамблеи IWAS и заседания Исполкома IWAS.

Игры IWAS проходят раз в два года. На сайте Паралимпийского комитета России сообщают, что это вторые по значимости международные соревнования после Паралимпийских игр. Первые такие игры прошли в 1948 году.

Как писали Юга.ру, в Сочи уже проходили Всемирные игры колясочников и ампутантов в 2015 году. Тогда участие в соревнованиях приняли более 800 спортсменов из 34 стран мира.