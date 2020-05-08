На Кубани в выходные будут идти дожди с грозами

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 8 по 10 мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Краснодаре дождь , выпадет 1,06% месячной нормы осадков. Температура 16 °С, однако ощущается как 11 °С, влажность воздуха пониженная — до 67%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения умеренный. Ветер — 7 м/с, с порывами до 14,4 м/c. Атмосферное давление нормальное — 758 мм рт.ст.

В целом по краю 8 мая кратковременные дожди, местами грозы с порывами ветра до 15 м/с. Днем воздух прогреется до 18-20 °С. На Черноморском побережье также ожидаются осадки и ветер, днем температура составит 14-19 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.

В субботу и воскресенье в регионе возможны дожди, в горах с мокрым снегом. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11 °С; днем — 13-18 °С, местами до 20 °С. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза с ветром 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 7-12 °С; днем — 13-18 °С.