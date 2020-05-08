Сбербанк начал выдачу зарплатных кредитов под 0% не клиентам банка
8 мая Сбербанк начал выдавать кредиты под 0% на зарплату компаниям, которые ранее не были клиентами банка
Первую такую сделку банк заключил в Краснодаре, выдав кредит компании из сферы гостиничного бизнеса. 32 сотрудника уже получили зарплату.
Сбербанк активно принимает заявки на кредиты для малого бизнеса на зарплату. Ставка по кредиту составляет 0% годовых в первые 6 месяцев; далее, при не погашенном кредите, ставка повышается до 4%. Программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.
К пострадавшим от отраслям согласно постановлению правительства №434 и протоколу правительственной комиссии от 25 марта 2020 относятся гостиничный бизнес, кейтеринг, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, клининговая деятельность, авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, общественное питание (при отсутствии онлайн доставок, договоров/контрактов с непрерывно действующими организациями (госучреждения), деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (кроме онлайн обучения), деятельность по организации конференций и выставок, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, музеи, зоопарки, розничная торговля непродовольственными товарами.
По условиям программы срок ведения деятельности компании должен быть не менее года, срок кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.
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«Мы рады, что теперь льготные кредиты на зарплату доступны не только нашим клиентам. С момента запуска программы беспроцентного кредитования малого бизнеса Сбербанк получил 900 заявок от клиентов на сумму 1,164 млрд рублей. Малому бизнесу сейчас особенно нужна поддержка, и мы делаем все возможное, чтобы рассматривать заявки от этой категории заемщиков максимально быстро», — сказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
Поддержка корпоративных клиентов ведется и через удаленные каналы банка. В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» доступны все основные услуги для бизнеса — регистрация, открытие расчетного счета, платежи, кредитование и т.д. Также клиенты могут воспользоваться специальной горячей линией по вопросам банка в связи с пандемией — 88002003440.