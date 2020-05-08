Сбербанк начал выдачу зарплатных кредитов под 0% не клиентам банка

Перечень пострадавших отраслей и условия программы:

К пострадавшим от отраслям согласно постановлению правительства №434 и протоколу правительственной комиссии от 25 марта 2020 относятся гостиничный бизнес, кейтеринг, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, клининговая деятельность, авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, общественное питание (при отсутствии онлайн доставок, договоров/контрактов с непрерывно действующими организациями (госучреждения), деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (кроме онлайн обучения), деятельность по организации конференций и выставок, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, музеи, зоопарки, розничная торговля непродовольственными товарами.

По условиям программы срок ведения деятельности компании должен быть не менее года, срок кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, и размера МРОТ.