Молодой человек погиб в ДТП с грузовиком на Кубани

Авария случилась в 15:10 на трассе Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144 превысил скорость и его занесло, из-за чего он выехал на встречную полосу и врезался в движущийся автомобиль МАН с прицепом.

После столкновения легковушка разлетелась на части, двигатель отбросило на проезжую часть, где на него наехала машина Mitsubishi. В результате водитель отечественного автомобиля погиб на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 6 мая в Белореченском районе машина столкнулась с деревом, погибла 81-летняя пенсионерка.