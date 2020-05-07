На Кубани 81-летняя пенсионерка погибла при столкновении машины и дерева

Краснодарский край

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В Белореченском районе 6 мая произошло ДТП с деревом, в котором погибла пенсионерка

Авария случилась в 00:05 в Белореченске. По предварительным данным, 51-летний водитель машины ВАЗ-21074 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. 

В результате ДТП пострадали водитель, 18-летняя и 81-летняя пассажирки. Позже пожилая женщина скончалась в больнице. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, еще одна смертельная авария 6 мая случилась в Майкопском районе Адыгеи. Там перевернулась и загорелась машина, ее водитель погиб.

Белореченский район ДТП смерть

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