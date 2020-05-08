«На карантине наши подарки по-настоящему полезны». Холдинг «Байсад» поздравил ветеранов Кисловодска

«Мы начали работу в 1990 году и сейчас среди лидеров СКФО. В непростых условиях «Байсад» продолжает свою деятельность по просьбе региональной администрации, чтобы обеспечить людей продовольствием. Социальной деятельности мы уделяем особое внимание, и в 2020 году мы начали ежегодную благотворительную акцию к 9 мая раньше, так как во время эпидемии нашим ветеранам нужна особенная поддержка», — пояснил глава отдела логистики «Байсада».

Каждый из 79 кисловодских ветеранов с 28 до 30 апреля получил крупные подарочные наборы с продукцией холдинга. Вес подарков составил 5-6 кг.

«В наборы включили охлажденную птицу, сосиски, колбасы, муку, макароны, консервированные продукты питания, разнообразные соусы. Все это ветеранам на дом доставили работники предприятия. При этом были соблюдены все необходимые меры безопасности. Впервые за долгие годы отменили массовые торжества и поздравления, поэтому ветеранам важно уделить внимание и заботу, а на карантине наши подарки по-настоящему полезны. С каждым ветераном наши работники побеседовали, выслушали жизненные истории и рассказы о военном времени», — добавил Рубин.