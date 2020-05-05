В Сочи произошло ДТП с пятью пострадавшими, один из них погиб

Краснодарский край

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В селе Барановка Хостинского района города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие

Авария произошла в ночь с 4 на 5 мая ориентировочно в 00:55 по московскому времени по адресу ул. Армянская 99а. Очевидцы сообщили, что водитель Hyundai Solaris наехал на бордюр в месте, где проезжая часть плавно поворачивает. Из-за этого машину развернуло и бросило кормой на беседку.

«По предварительным данным водитель, управляя автомобилем Hyundai, двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, допустил занос, съехал с проезжей части, и столкнулся с препятствием. В результате ДТП, четыре человека получили ранения и один человек (пассажир) погиб», — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Согласно имеющимся данным, в результате происшествия скончался 17-летний подросток.

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