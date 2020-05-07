В Адыгее перевернулась и загорелась машина, ее водитель погиб
В Майкопском районе Адыгеи 6 мая произошло ДТП, в котором погиб человек
Происшествие случилось в 18:20 на дороге Майкоп — Гиагинская — Псебай. В районе хутора Калинин 56-летний житель столицы республики не справился с управлением автомобилем Lada Priora. Он съехал с проезжей части, после чего машина несколько раз перевернулась, врезалась в дерево и загорелась. Фотографии с пострадавшим автомобилем опубликовали в паблике «ЧП Майкоп» в инстаграме 6 мая.
Водителя с многочисленными травмами доставили в Адыгейскую республиканскую больницу. Однако спасти его не удалось, через несколько часов после ДТП мужчина скончался. Как пояснили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее, у него был 25-летний стаж вождения.
Напомним, в середине апреля в республике столкнулись Lada Granta и КамАЗ, после чего обе машины съехали в канал. Погиб водитель легковушки.
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Ужасные кадры. Хутор Калинина. Мужчина лет 60 летел на огромной скорости. Зацепил обочину и не справился с управлением. Врезался в дерево, несколько раз перевернулся и загорелся. Увезли в реанимацию. Серьёзные повреждения внутренних органов, рваная рана ноги, черепно-мозговая травма. Осторожнее на дорогах друзья, вас ждут дома! Листаем карусель������