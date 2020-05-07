В Адыгее перевернулась и загорелась машина, ее водитель погиб

Происшествие случилось в 18:20 на дороге Майкоп — Гиагинская — Псебай. В районе хутора Калинин 56-летний житель столицы республики не справился с управлением автомобилем Lada Priora. Он съехал с проезжей части, после чего машина несколько раз перевернулась, врезалась в дерево и загорелась. Фотографии с пострадавшим автомобилем опубликовали в паблике «ЧП Майкоп» в инстаграме 6 мая.

Водителя с многочисленными травмами доставили в Адыгейскую республиканскую больницу. Однако спасти его не удалось, через несколько часов после ДТП мужчина скончался. Как пояснили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее, у него был 25-летний стаж вождения.

Напомним, в середине апреля в республике столкнулись Lada Granta и КамАЗ, после чего обе машины съехали в канал. Погиб водитель легковушки.