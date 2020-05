В Адыгее перевернулась и загорелась машина, ее водитель погиб

View this post on Instagram

Ужасные кадры. Хутор Калинина. Мужчина лет 60 летел на огромной скорости. Зацепил обочину и не справился с управлением. Врезался в дерево, несколько раз перевернулся и загорелся. Увезли в реанимацию. Серьёзные повреждения внутренних органов, рваная рана ноги, черепно-мозговая травма. Осторожнее на дорогах друзья, вас ждут дома! Листаем карусель������