В Адыгее в ДТП погиб водитель из Краснодара

Авария случилась в 22:30 на трассе Краснодар — Новороссийск. По предварительным данным, 26-летний житель Краснодара за рулем автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. От удара обе машины съехали в Чибийский канал.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Всего за 13 апреля в республике зарегистрировали два ДТП. Сотрудники ГИБДД задержали пять нетрезвых водителей. Всего выявили 203 нарушения ПДД, из них 17 — пешеходами.

Напомним, днем 14 апреля в Краснодаре на улице Красной столкнулись две машины, от удара одна из них перевернулась.