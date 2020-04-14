В Адыгее в ДТП погиб водитель из Краснодара

Адыгея, Краснодарский край

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В Тахтамукайском районе вечером 13 апреля произошло ДТП, в котором погиб житель соседнего региона

Авария случилась в 22:30 на трассе Краснодар — Новороссийск. По предварительным данным, 26-летний житель Краснодара за рулем автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. От удара обе машины съехали в Чибийский канал.

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В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее. 

Всего за 13 апреля в республике зарегистрировали два ДТП. Сотрудники ГИБДД задержали пять нетрезвых водителей. Всего выявили 203 нарушения ПДД, из них 17 — пешеходами.

Напомним, днем 14 апреля в Краснодаре на улице Красной столкнулись две машины, от удара одна из них перевернулась.

ДТП смерть

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