Дэниел Рэдклифф, Стивен Фрай, Дэвид Бекхэм, Эдди Редмэйн и другие знаменитости прочитают первую часть «Гарри Поттера»

В мире

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Проект Harry Potter at Home («Гарри Поттер дома») запустила автор серии романов о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг совместно со Spotify

Теперь еженедельно по вторникам знаменитости будут читать главы из первой книги «Гарри Поттер и философский камень». Создатели анонсировали участие Дэниела Рэдклиффа, Стивена Фрая, Дэвида Бекхэма, Дакоты Фаннинг, Клаудии Ким, Номы Думезвени и Эдди Редмэйна.

«Некоторые из людей из мира развлечений, музыки и спорта отдали свои голоса истории, которую они любят, записав видео о том, как они читают первую книгу о Гарри Поттере», — говорится на сайте Wizarding World. 

Создатели уточнили, что «Гарри Поттер дома» — это способ приблизить Хогвартс, пока мы все остаемся дома. Кроме того, у фанатов истории о юном волшебнике есть возможность участвовать в проекте и стать специальными гостевыми рассказчиками. Подробная информация размещена здесь

Телеканал «360» сообщает, что пользователи смогут ознакомиться с проектом в двух форматах. Аудиоверсии будут размещены на сервисе Spotify, а видео постепенно появятся на Wizarding World. «Гарри Поттер дома» продлится до конца июня.

Литература

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Дэниел Рэдклифф, Стивен Фрай, Дэвид Бекхэм, Эдди Редмэйн и другие знаменитости прочитают первую часть «Гарри Поттера»
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