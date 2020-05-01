На Кубани за сутки выявили 66 человек с коронавирусом

В Краснодарском крае к 1 мая COVID-19 заболели 1 тыс. 83 человека, 66 из них за последние сутки

Больше всего зараженных — в Москве (+3 тыс. 561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349). В регионах юга и Северного Кавказа выявили 642 новых случая: в Дагестане — 164, Ставропольском крае — 89 и в Ростовской области — 83. В Северной Осетии заболело 73 человека, в Краснодарском крае — 66. В Ингушетии выявили 47 инфицированных, в Карачаево-Черкесии на одного меньше — 46. В Кабардино-Балкарии заразились 43 пациента, еще 19 в Чечне и 7 в Севастополе. В Крыму диагностировали 3 больных и 2 в Адыгее.

Оперштаб Кубани 1 мая сообщил, что в регионе заболел 31 мужчина и 35 женщин, среди них четыре ребенка. Возраст пациентов от года до 90 лет.

В Краснодаре выявили 14 новых случаев заражения COVID-19, в том числе четырехлетний ребенок. Девять случаев зафиксировали в Сочи, включая подростка 14 лет, семь — в Новороссийске, в том числе ребенок пяти лет, шесть — в Ейске, четыре — в Усть-Лабинском районе. По три зараженных нашли в Тимашевском, Выселковском и Тихорецком районах. По два — в Анапе, Калининском, Новокубанском, Крымском районах. По одному заболевшему в Каневском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Брюховецком, Красноармейском, Ленинградском и Туапсинском районах. В Белореченском районе заболел годовалый ребенок.

Всего в регионе 1 тыс. 83 больных, из них 72 ребенка. Всего выздоровели 277 человек, в том числе 33 ребенка. По данным минздрава, умерло 20 пациентов, за последние сутки никто не скончался. На аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 26 человек.

За все врем в больницы с подозрением на коронавирус обратились 3 тыс. 32 человека, в том числе 449 детей. На стационарном лечении находится 1 тыс. 713 человек, в поликлиниках наблюдаются 9 тыс. 246 пациентов. Всего лаборатории Роспотребнадзора провели 27 тыс. 350 исследований, минздрав — 54 тыс. 33 исследования. В обсерваторах остаются 1 тыс. 543 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.