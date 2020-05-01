На Кубани начало майских праздников будет теплым, а потом пойдут дожди

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 1 по 5 мая

Напомним, в первые дни мая в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Ночью 1 мая температура составит 6-13 °С. Днем воздух прогреется до 19-24 °С, местами до 27 °С. В Краснодаре 1 и 2 мая днем воздух прогреется до 26 °С, будет облачно с прояснениями. Ночью температура составит 11-13 °С.

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По данным сервиса «Яндекс.Погода» в краевой столице 3 мая еще будет тепло до 25 °С днем, до 12 °С — ночью. Однако уже в понедельник, 4 мая, станет облачно и температура днем составит 22 °С, ночью — 13 °С. Во вторник похолодает еще сильнее и пойдут небольшие дожди — до 21 °С днем.

На Черноморском побережье к 5 мая также пойдут дожди, но будет холоднее — 15-16 °С. В Сои осадки ожидаются уже в субботу, а продолжатся в понедельник и вторник. Температура днем составит 16-21 °С, ночью — 13-14 °С.

1 Мая Краснодар Погода

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