В Краснодаре в последний день апреля изменится движение напротив «Галереи»

В Краснодаре с 30 апреля изменится организация движения машин в районе улиц Северной и Красной

О планах изменить схему движения на улице Северной напротив ТРЦ «Галерея» стало известно 4 марта. Тогда власти рассказали, что на улице Северной между Октябрьской и Красной в сторону улицы Аэродромной установят делиниаторы. Остановку, которая находилась около второй очереди «Галереи», планировали перенести на островок безопасности. Эта информация сразу же вызвала у пользователей соцсетей много вопросов, поэтому департаменту транспорта и дорожного хозяйства Краснодара пришлось еще раз подробно объяснить жителям города планируемые изменения.

Сегодня в пресс-службе администрации краевой столицы сообщили, что с 30 апреля изменения в организации движения вступят в силу. Теперь остановка общественного транспорта по улице Северной находится на стороне ТРЦ «Галерея» — напротив первой очереди, вдоль выделенной полосы от Красной до Рашпилевской. По мнению властей, такое решение избавит водителей автобусов и троллейбусов от необходимости перестраиваться через два ряда для подъезда к остановке и выезда обратно.

Специалисты организовали движение так:

перенесли остановку на островок безопасности возле первой очереди «Галереи»;

выделили делиниаторами крайнюю правую полосу на другой стороне — вдоль магазина «Мюнхен».

нанесли разметку термопластиком.

В департаменте отметили, что теперь по островку безопасности пассажиры смогут пройти сразу к двум регулируемым переходам — на пересечении улиц Северной и Рашпилевской и на перекрестке Северной и Красной.

Кроме того, автобусы маршрута № 110А «Центральный колхозный рынок — станица Елизаветинская» теперь при движении в сторону станицы Елизаветинской будут забирать и высаживать пассажиров на остановке по улице Рашпилевской.