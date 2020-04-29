«ТНС энерго Кубань» предложил онлайн‑сервисы бизнес-клиентам
В связи с пандемией поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Адыгеи напомнил о своих дистанционных сервисах
Бизнесмены могут узнать об оплате потребленных ресурсов, энергоснабжения, передачи показаний с куратором‑специалистом «ТНС энерго Кубань» по телефону, указанному в договоре.
Задать вопрос дистанционно представители бизнеса могут и через интернет-сервис «Обращение в компанию». При этом юрлица могут передавать показания удаленно — через личный кабинет. Логин и пароль для входа отправляются в ответ на заявку о регистрации, которую бизнес-клиенты могут направить на электронную почту, указанную в договоре с поставщиком.
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Необходимое подтверждение — оригинал документа о снятых показаниях — можно оставить в специальном боксе в здании Центра обслуживания клиентов, предварительно уведомив своего куратора, либо отправить Почтой России.
«ТНС энерго Кубань» призывает бизнес-клиентов перейти на электронный документооборот и моментально получать документы через операторов. Электронные документы подписываются квалифицированной электронной подписью и имеют ту же юридическую силу, что и бумажные документы с собственноручной подписью.