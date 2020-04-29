«ТНС энерго Кубань» предложил онлайн‑сервисы бизнес-клиентам

В связи с пандемией поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Адыгеи напомнил о своих дистанционных сервисах

Бизнесмены могут узнать об оплате потребленных ресурсов, энергоснабжения, передачи показаний с куратором‑специалистом «ТНС энерго Кубань» по телефону, указанному в договоре.

Задать вопрос дистанционно представители бизнеса могут и через интернет-сервис «Обращение в компанию». При этом юрлица могут передавать показания удаленно — через личный кабинет. Логин и пароль для входа отправляются в ответ на заявку о регистрации, которую бизнес-клиенты могут направить на электронную почту, указанную в договоре с поставщиком.