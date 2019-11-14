Задолженность жителей Кубани и Адыгеи перед «ТНС энерго Кубань» превысила 1 млрд рублей

Партнерский Краснодарский край

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Задолженность жителей Краснодарского края и республики Адыгея перед ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает расти и к ноябрю 2019 года превысила 1 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба предприятия, «ТНС энерго Кубань» ежедневно работает с должниками по сокращению дебиторской задолженности. Компания информирует неплательщиков о долгах звонками и смс, ведет судебные разбирательства, сотрудничает с органами власти и местного самоуправления, организует совместные рейды с приставами, ограничивает энергоснабжение.

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По данным «ТНС энерго Кубань», по сравнению с 2018 годом число ограничений выросло почти вдвое. Но отключение по-прежнему остается крайней мерой воздействия на должников. Энергетики прибегают к ней, поскольку средства потребителей — основной источник финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения. Сегодня без энергоресурса на Кубани и в Адыгее остаются более 14 тысяч граждан.

ПАО «ТНС энерго Кубань» обращает внимание, что во избежание отключений и дальнейших расходов на подключение к энергоресурсам, необходимо в полном объеме и ежемесячно платить за потребленную электроэнергию. Информацию о сумме долга можно получить по телефону 88612980170 на сайте kuban.tns-e.ru или в центрах обслуживания клиентов.

Долги Суд Энергетика

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