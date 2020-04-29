Жильцы ЖК «Фрегат» выступили против строительства квартир на техэтаже

В октябре 2019 года жители дома заметили, что строители расширяют окна на техническом этаже

На нем находятся магистральные трубы, вентиляции, инженерное оборудование и коммуникации. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, для приобретения технического этажа надо иметь согласие всех собственников других помещений дома. Помимо согласия жильцов приобретатель должен разработать и утвердить проект реконструкции и получить на нее разрешение в мэрии.

Изучив выписку из Единого госреестра о характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость, жильцы выяснили, что за 2017 и 2018 год из общедомового имущества выведены и оформлены на физлиц восемь нежилых помещений.

В 2017 году застройщик изменил проектную декларацию ЖК «Фрегат» в части «Описание строящегося объекта». После этого на техэтаже появилось восемь помещений, уже не являющихся общей собственностью участников долевого строительства.