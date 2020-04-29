Жильцы ЖК «Фрегат» выступили против строительства квартир на техэтаже
В октябре 2019 года жители дома заметили, что строители расширяют окна на техническом этаже
На нем находятся магистральные трубы, вентиляции, инженерное оборудование и коммуникации. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, для приобретения технического этажа надо иметь согласие всех собственников других помещений дома. Помимо согласия жильцов приобретатель должен разработать и утвердить проект реконструкции и получить на нее разрешение в мэрии.
Изучив выписку из Единого госреестра о характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость, жильцы выяснили, что за 2017 и 2018 год из общедомового имущества выведены и оформлены на физлиц восемь нежилых помещений.
В 2017 году застройщик изменил проектную декларацию ЖК «Фрегат» в части «Описание строящегося объекта». После этого на техэтаже появилось восемь помещений, уже не являющихся общей собственностью участников долевого строительства.
В течение 2017-2018 годов по договору долевого строительства помещения на техэтаже приобрела СИК «Авангард» (учредитель — В.В. Ливада). В июне 2018-го компания перепродала помещения частным лицам, связанным с бывшим директором застройщика родственными или рабочими отношениями. Это отец учредителя СИК «Авангард» и бывший учредитель ООО «АЯКС-стройинвест» В.П. Ливада, сотрудник ООО «Аякс-Риэлт» Г.Д. Цуриков и исполнительный директор ООО «АЯКС-Риэлт» Е.И. Библяк. В помещении, принадлежащем последнему, и были замечены работы по расширению окон и подводу коммуникаций, которые остановились после вызова участкового.
Жильцы считают, что продажа физлицам помещений на техэтаже нарушает их право владения общедомовым имуществом. Прокуратура подтвердила, что застройщик не изменял проектную документацию в части образования помещений на 17 этаже объекта, значит, помещения выделены незаконно. Более того, после возведения перегородок, указанных сейчас в плане техэтажа, доступ к коммуникациям будет невозможен, так как ширина оставшегося прохода составит 50 см.
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Карантин приостановил борьбу жильцов за возврат общедомовой собственности. Тем не менее жильцы считают, что описанные действия следует считать хищением, поэтому застройщик должен понести за него ответственность. Жильцы планируют обратиться с заявлением в прокуратуру и требовать защиты их прав. Портал Юга.ру получил от жильцов пакет документов, аргументирующих их точку зрения, и запросил комментарий о ситуации у застройщика.
«ЖК "Фрегат" 12 сентября 2019 года сдан в эксплуатацию, все квартиры и нежилые помещения переданы участникам долевого строительства. Помещения, упоминаемые дольщиками, не являются общим имуществом многоквартирного жилого дома», — сообщила представитель компании «Аякс-Стройинвест» Ольга Быкова.