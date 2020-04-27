Жителям Новороссийска предложили оформить электронные пропуска для передвижения

Напомним, 23 апреля стало известно , что к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков с этой недели добавят регионы Северного Кавказа, однако какие именно — не уточнялось.

Зеленый пропуск можно оформить пешеходам и водителям самостоятельно из дома. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте novpass.ru и заполнить специальную форму. Также можно скачать мобильное приложение в Google Play. Пока что оно недоступно для App Store. Для помощи при регистрации запустили горячую линию по телефону: 8(8617) 64-20-80.

В заявке необходимо указать ФИО, паспортные данные, цель выхода из дома, а также адрес, куда необходимо отправиться и в какое время. После этого на электронную почту и в личный кабинет на сайте novpass.ru придет индивидуальный QR-код.

Электронный пропуск можно распечатать или сделать скриншот и носить с собой в телефоне. Он будет действителен 90 минут с момента, как его оформили, либо с того времени, которое указано в заявке, сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко в своем инстаграме.

Он отметил, что в день можно оформить не более двух таких пропусков.