Жителям Новороссийска предложили оформить электронные пропуска для передвижения
В Новороссийске жителям рассказали, как получить специальные электронные пропуска для передвижения по городу
Напомним, 23 апреля стало известно, что к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков с этой недели добавят регионы Северного Кавказа, однако какие именно — не уточнялось.
Зеленый пропуск можно оформить пешеходам и водителям самостоятельно из дома. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте novpass.ru и заполнить специальную форму. Также можно скачать мобильное приложение в Google Play. Пока что оно недоступно для App Store. Для помощи при регистрации запустили горячую линию по телефону: 8(8617) 64-20-80.
В заявке необходимо указать ФИО, паспортные данные, цель выхода из дома, а также адрес, куда необходимо отправиться и в какое время. После этого на электронную почту и в личный кабинет на сайте novpass.ru придет индивидуальный QR-код.
Электронный пропуск можно распечатать или сделать скриншот и носить с собой в телефоне. Он будет действителен 90 минут с момента, как его оформили, либо с того времени, которое указано в заявке, сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко в своем инстаграме.
Он отметил, что в день можно оформить не более двух таких пропусков.
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Новороссийцы могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу. Зеленый пропуск для перемещения по городу теперь можно оформить как пешеходам, так и для транспорта самостоятельно не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.novpass.ru и заполнить специальную форму. Также можно скачать мобильное приложение в Google Play. Вскоре разработчики планируют сделать его доступным также в App Store. Параллельно для оказания помощи при регистрации запущен телефон горячей линии 8(8617) 64-20-80. В заявке на получение пропуска необходимо указать ФИО, паспортные данные, цель выхода из дома, а также адрес, куда необходимо отправиться и в какое время. Пропуск представляет собой индивидуальный QR-код, его отправляют на электронную почту и в личный кабинет на сайте novpass.ru. Электронный пропуск можно распечатать или сделать скриншот и носить с собой в телефоне. Он будет действителен 90 минут с момента, как его оформили, либо с того времени, которое указано в заявке. В день можно оформить не более двух таких пропусков. В случае, если при проверки документов пропуск у гражданина окажется просрочен, к нему будут применены такие же административные меры, как и при передвижении без разрешительных документов. Также на сайте размещены ответы на самые частые вопросы относительно возможности граждан передвигаться по городу в условия карантина и действия других ограничительных мер. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020
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