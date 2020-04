Жителям Новороссийска предложили оформить электронные пропуска для передвижения

View this post on Instagram

Новороссийцы могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу. Зеленый пропуск для перемещения по городу теперь можно оформить как пешеходам, так и для транспорта самостоятельно не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.novpass.ru и заполнить специальную форму. Также можно скачать мобильное приложение в Google Play. Вскоре разработчики планируют сделать его доступным также в App Store. Параллельно для оказания помощи при регистрации запущен телефон горячей линии 8(8617) 64-20-80. В заявке на получение пропуска необходимо указать ФИО, паспортные данные, цель выхода из дома, а также адрес, куда необходимо отправиться и в какое время. Пропуск представляет собой индивидуальный QR-код, его отправляют на электронную почту и в личный кабинет на сайте novpass.ru. Электронный пропуск можно распечатать или сделать скриншот и носить с собой в телефоне. Он будет действителен 90 минут с момента, как его оформили, либо с того времени, которое указано в заявке. В день можно оформить не более двух таких пропусков. В случае, если при проверки документов пропуск у гражданина окажется просрочен, к нему будут применены такие же административные меры, как и при передвижении без разрешительных документов. Также на сайте размещены ответы на самые частые вопросы относительно возможности граждан передвигаться по городу в условия карантина и действия других ограничительных мер.