Регионам Северного Кавказа хотят выдавать цифровые пропуска на время пандемии

Краснодарский край

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К федеральной платформе выдачи цифровых пропусков со следующей недели добавят регионы Северного Кавказа

Минкомсвязи России 22 апреля заявило, что провело совещание с руководителями региональных органов и получило заявки на внедрение системы цифровых пропусков в 21 регионе.

В министерстве объяснили, как работает платформа выдачи цифровых пропусков: работодатели через личный кабинет юридического лица на портале Госуслуг подают списки сотрудников, которым нужен пропуск. Эту заявку проверяют и после одобрения формируют постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляют в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Для получения разовых пропусков люди с учетной записью на Госуслугах смогут подать заявку через приложение «Госуслуги.Стопкороновирус». Там нужно будет выбрать причину выхода из дома, указать конечное место назначения на карте, привязать машину и получить пропуск, который действует определенное время.

Цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Новая платформа работает с 13 апреля и за это время выдала более 900 тыс. постоянных пропусков и около 400 тыс. — временных. В первой очереди к эксперименту присоединятся семь регионов: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе Минкомсвязи России.

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