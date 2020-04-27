На дне Черного моря нашли теплоход «Армения». На его борту погибло людей больше, чем на «Титанике»

В Российском географическом обществе 27 апреля сообщили, что специалисты РГО и Минобороны нашли на дне Черного моря у берегов Крыма теплоход, затопленный в 1941 году

Теплоход «Армения» был построен в 1928 году на Балтийском заводе в Ленинграде. После начала Великой Отечественной войны теплоход переоборудовали в санитарно-транспортное судно. 5 ноября 1941 года руководство Севастополя решило эвакуировать на теплоходе в Туапсе персонал госпиталей, часть партийного руководства Крыма и мирное население. 7 ноября судно прибыло в Ялту. А в 8:00 «Армения» в сопровождении двух вооруженных катеров и двух истребителей отплыла из города. В 11:25 немецкий самолет сбросил авиабомбы на теплоход, и через 4 минуты судно затонуло. По разным подсчетам, на борту «Армении» было от 7 до 10 тыс. человек. Это кораблекрушение унесло в пять раз больше жизней, чем гибель «Титаника». Сообщается, что спаслись только восемь человек.

Поиски теплохода велись неоднократно. За последние 20 лет было исследовано более 300 кв. км. В марте этого года в 15 морских милях от Ялты на глубине 1,5 км специалисты минобороны обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий по характеристикам с теплоходом. Чтобы идентифицировать судно, были привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО).

Обследование затонувшего судна проводилось российским телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА). Во время третьего спуска аппарата удалось обнаружить стойку судового колокола и сам колокол. На нем видна надпись «Армения».