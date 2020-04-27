На дне Черного моря нашли теплоход «Армения». На его борту погибло людей больше, чем на «Титанике»
В Российском географическом обществе 27 апреля сообщили, что специалисты РГО и Минобороны нашли на дне Черного моря у берегов Крыма теплоход, затопленный в 1941 году
Теплоход «Армения» был построен в 1928 году на Балтийском заводе в Ленинграде. После начала Великой Отечественной войны теплоход переоборудовали в санитарно-транспортное судно. 5 ноября 1941 года руководство Севастополя решило эвакуировать на теплоходе в Туапсе персонал госпиталей, часть партийного руководства Крыма и мирное население.
7 ноября судно прибыло в Ялту. А в 8:00 «Армения» в сопровождении двух вооруженных катеров и двух истребителей отплыла из города. В 11:25 немецкий самолет сбросил авиабомбы на теплоход, и через 4 минуты судно затонуло. По разным подсчетам, на борту «Армении» было от 7 до 10 тыс. человек. Это кораблекрушение унесло в пять раз больше жизней, чем гибель «Титаника». Сообщается, что спаслись только восемь человек.
Поиски теплохода велись неоднократно. За последние 20 лет было исследовано более 300 кв. км. В марте этого года в 15 морских милях от Ялты на глубине 1,5 км специалисты минобороны обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий по характеристикам с теплоходом. Чтобы идентифицировать судно, были привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО).
Обследование затонувшего судна проводилось российским телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА). Во время третьего спуска аппарата удалось обнаружить стойку судового колокола и сам колокол. На нем видна надпись «Армения».
Как сообщается на сайте РГО, над местом гибели теплохода священник Новороссийской военно-морской базы протоиерей Кирилл отслужил панихиду по погибшим пассажирам и экипажу судна. В память о жертвах на воду спустили венок и произвели три залпа траурного салюта.
По словам участников экспедиции, новых погружений к затонувшему теплоходу не планируется.
«Это не просто исторический объект, а место упокоения 7 тыс. человек, и копошиться на нем просто потому, что нам интересно, — абсолютно неэтично», — сказал исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.
Читайте также
Статьи ПартнерскийОнлайн-сервис, выгодные предложения и кредитные каникулы
Интеграция Банковской группы ЗЕНИТ