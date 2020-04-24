В России начались продажи бюджетного iPhone SE

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В России 24 апреля начали продавать новые бюджетные смартфоны iPhone SE

Компания Apple презентовала новое устройство еще 15 апреля. У него 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, одна задняя камера с разрешением 12 мегапикселей и процессор Apple A13, как у iPhone 11. У смартфона сохранилась кнопка с сенсором Touch ID.

Купить устройство можно с разным объемом встроенной памяти: 64 Гб, 128 Гб или 256 Гб. Доступны три цвета: белый, черный и красный, пишет RT. Кроме того, у смартфона есть функция беспроводной зарядки, а внешне iPhone SE напоминает iPhone 8.

Новый iPhone SE называют бюджетным, так как его цена начинается от 39 тыс. 990 рублей. Продажи в России стартовали 24 апреля.

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