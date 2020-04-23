В порту под Темрюком во время стройки в воду упали рабочие. Один из них погиб

Краснодарский край

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Южная транспортная прокуратура 23 апреля рассказала о происшествии в морском порту под Темрюком, в результате которого погиб человек

1 апреля ночная бригада выполняла монтажные работы в морском порту недалеко от Темрюка. Во время перехода нескольких работников по металлическому трапу он разломился, после чего строители упали в воду. В прокуратуре сообщили, что к этому привело нарушение правил безопасности на объекте. Один из рабочих погиб.

В Новороссийске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть потерпевшего). Виновному грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе южной транспортной прокуратуры.

Напомним, в конце декабря в Новороссийске рабочий погиб под грунтом на стройке.

Новороссийск Строительство Темрюкский район Черное море

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