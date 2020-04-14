Под Краснодаром загорелся торговый центр

В пригороде Краснодара днем 14 апреля начался пожар в торговом помещении

Сообщение о пожаре в поселке Южном Динского района поступило спасателям в 13:57. На место прибыли 20 человек и 5 спецмашин. Пожарные установили, что пламя распространилась на площади 200 кв. метров. Видео с происшествием появилось в паблике «Типичный Краснодар».

В 14:30 пламя удалось локализовать. Спустя 35 минут его потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 8 апреля в краевом центре на улице Ставропольской произошел пожар в торговых павильонах, а минувшей ночью сгорели магазины в Лабинске.