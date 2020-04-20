Пенсионер задушил соседа по палате в больнице Краснодара

Мужчины лежали в краснодарской больнице в отделении эндокринологии в одной палате. По словам 73-летнего пожилого человека, ночью ему показалось, что он находится дома, а 39-летний сосед по палате якобы проник в его дом. Тогда пенсионер напал на соседа по палате и стал душить его. На крики пострадавшего в палату прибежал медперсонал и начал оказывать ему помощь, однако мужчина скончался от асфиксии.