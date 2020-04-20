Пенсионер задушил соседа по палате в больнице Краснодара
В Краснодаре завели дело против пожилого мужчины, который в ночь на 18 апреля в больнице задушил соседа по палате
Мужчины лежали в краснодарской больнице в отделении эндокринологии в одной палате. По словам 73-летнего пожилого человека, ночью ему показалось, что он находится дома, а 39-летний сосед по палате якобы проник в его дом. Тогда пенсионер напал на соседа по палате и стал душить его. На крики пострадавшего в палату прибежал медперсонал и начал оказывать ему помощь, однако мужчина скончался от асфиксии.
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Против пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили 20 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В ведомстве не уточнили, в какой именно больнице случилось убийство. Однако, по данным соцсетей, это произошло в городской больнице № 1.
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