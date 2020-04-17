Краснодарцы стали получать письма от микрофинансовых организаций о срочном погашении задолженностей. Судебные приставы назвали это провокацией
Управление службы судебных приставов 17 апреля опровергло рассылку сообщений об аресте имущества должников микрофинансовых организаций
Жители Краснодара стали получать письма от микрофинансовых организаций о том, что если они срочно не погасят свою задолженность, их имущество будет арестовано судебными приставами.
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В ведомстве опровергли рассылку сообщений и попросили краснодарцев обращаться в полицию при получении таких сообщений.
«Любые официальные сведения публикуются на официальном сайте ФССП, никаких подобных писем по инициативе судебных приставов не распространялось», — прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
В ведомстве напомнили, что из-за введенного карантина в регионе, судебные приставы не проводят сейчас рейды по должникам.
Более подробную информацию о работе судебных приставов можно получить по телефонам горячих линий: 8(861)262-04-74 и 8(861)262-12-43.