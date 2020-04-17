Краснодарцы стали получать письма от микрофинансовых организаций о срочном погашении задолженностей. Судебные приставы назвали это провокацией

Жители Краснодара стали получать письма от микрофинансовых организаций о том, что если они срочно не погасят свою задолженность, их имущество будет арестовано судебными приставами.

В ведомстве опровергли рассылку сообщений и попросили краснодарцев обращаться в полицию при получении таких сообщений.

«Любые официальные сведения публикуются на официальном сайте ФССП, никаких подобных писем по инициативе судебных приставов не распространялось», — прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В ведомстве напомнили, что из-за введенного карантина в регионе, судебные приставы не проводят сейчас рейды по должникам.

Более подробную информацию о работе судебных приставов можно получить по телефонам горячих линий: 8(861)262-04-74 и 8(861)262-12-43.