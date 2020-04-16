В Крыму телевизор упал на четырехлетнюю девочку и убил ее

Сотрудники больницы 14 апреля сообщили в правоохранительные органы, что у них умерла четырехлетняя девочка. Ее доставили из дома в поселке Черноморское с травмой головы.

Следствие установило, что отец девочки пошел в магазин и оставил дочь под присмотром прабабушки, которая не может передвигаться самостоятельно. Мать в это время была на работе. Пока никого не было, на ребенка упала тумба с телевизором и его доставили в больницу с тяжелой травмой головы. Там девочка умерла в реанимации.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму.