В Крыму телевизор упал на четырехлетнюю девочку и убил ее

Крым

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Следственный комитет Крыма 15 апреля начал проверку после смерти девочки из-за упавшего телевизора

Сотрудники больницы 14 апреля сообщили в правоохранительные органы, что у них умерла четырехлетняя девочка. Ее доставили из дома в поселке Черноморское с травмой головы.

Следствие установило, что отец девочки пошел в магазин и оставил дочь под присмотром прабабушки, которая не может передвигаться самостоятельно. Мать в это время была на работе. Пока никого не было, на ребенка упала тумба с телевизором и его доставили в больницу с тяжелой травмой головы. Там девочка умерла в реанимации.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму.

Похожая ситуация произошла в Крымском районе Краснодарского края в 2018 году. Там телевизор упал на полуторагодовалую девочку, которая после этого впала в кому. Ребенка планировали перевезти в краевую столицу на вертолете.

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