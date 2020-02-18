В Крыму подросток пожаловался на пытки в полиции. СК начал проверку

Подросток из Крыма рассказал, что в конце января его с отцом и другом пытали в отделе полиции, выбивая признание в краже денег

В редакцию газеты «Крым. Реалии» [СМИ, выполняющие функции иностранного агента — Юга.ру] обратилась женщина, которая рассказала, что в ночь с 28 января этого года ее муж и 17-летний сын со своим другом и девушкой поехали в Симферополь и по пути остановились в Саках. Там на трассе их остановили сотрудники ГИБДД. По словам подростка, в этот момент к ним подъехал автомобиль Volkswagen Passat, из которого выбежали люди в гражданской одежде. Они вытащили всех из машины и положили на землю лицом вниз. Позже на место приехал уже полицейский автомобиль и увез всех в отделение. Причину никто не объяснил. «Перед тем как посадить меня в машину, один из сотрудников полиции берет меня за голову и с колена ударяет мне в пах. Ощущения были, конечно, не очень приятные», — рассказал 17-летний парень.

Уже в отделении, по словам молодого человека, трое полицейских начали требовать, чтобы он им все рассказал. При этом подросток не знал, что именно сотрудники хотят услышать. За молчание один из них ударил парня электрошокером в левую ногу и предложил подумать еще. Позже полицейские продолжали пытать молодого человека электрошокером, а также повалили на пол и несколько раз ударили по разным частям тела. «Коля [один из полицейских — Юга.ру] придавил мою голову к полу, Александр Васильевич [еще один полицейский — Юга.ру] начал тянуть вверх руки в наручниках, сняли с меня штаны, трусы и просто включили электрошокер на расстоянии, и вот чтоб я звук этот слышал. По половым органам не били, просто запугивали», — уточнил подросток.

Спустя три часа пыток парня, его друга и отца обвинили в краже денег с автомойки. Однако задержанные все отрицали и говорили, что даже не заезжали туда. Кроме того, подростку 17 лет, и по закону он не мог находиться в кабинете полицейских один — без отца или психолога, который полагается в случае задержания несовершеннолетнего, сообщил телеканал «360». Однако все эти правила не соблюдались, а сами сотрудники были одеты в гражданскую одежду и не предоставили документов. По словам парня, других задержанных тоже пытали, а девушке угрожали лишением водительских прав. Перед тем как отпустить задержанных, их заставили написать пояснение на имя начальника отдела полиции Дмитрия Стрюкова о том, что физическая сила со стороны сотрудников полиции к нему не применялась. Молодой человек подчинился требованиям, однако дома сразу же снял побои и написал заявление в отдел полиции Раздольненского района.