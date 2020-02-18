В Крыму подросток пожаловался на пытки в полиции. СК начал проверку
Подросток из Крыма рассказал, что в конце января его с отцом и другом пытали в отделе полиции, выбивая признание в краже денег
В редакцию газеты «Крым. Реалии» [СМИ, выполняющие функции иностранного агента — Юга.ру] обратилась женщина, которая рассказала, что в ночь с 28 января этого года ее муж и 17-летний сын со своим другом и девушкой поехали в Симферополь и по пути остановились в Саках. Там на трассе их остановили сотрудники ГИБДД. По словам подростка, в этот момент к ним подъехал автомобиль Volkswagen Passat, из которого выбежали люди в гражданской одежде. Они вытащили всех из машины и положили на землю лицом вниз. Позже на место приехал уже полицейский автомобиль и увез всех в отделение. Причину никто не объяснил.
«Перед тем как посадить меня в машину, один из сотрудников полиции берет меня за голову и с колена ударяет мне в пах. Ощущения были, конечно, не очень приятные», — рассказал 17-летний парень.
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Уже в отделении, по словам молодого человека, трое полицейских начали требовать, чтобы он им все рассказал. При этом подросток не знал, что именно сотрудники хотят услышать. За молчание один из них ударил парня электрошокером в левую ногу и предложил подумать еще.
Позже полицейские продолжали пытать молодого человека электрошокером, а также повалили на пол и несколько раз ударили по разным частям тела.
«Коля [один из полицейских — Юга.ру] придавил мою голову к полу, Александр Васильевич [еще один полицейский — Юга.ру] начал тянуть вверх руки в наручниках, сняли с меня штаны, трусы и просто включили электрошокер на расстоянии, и вот чтоб я звук этот слышал. По половым органам не били, просто запугивали», — уточнил подросток.
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Спустя три часа пыток парня, его друга и отца обвинили в краже денег с автомойки. Однако задержанные все отрицали и говорили, что даже не заезжали туда. Кроме того, подростку 17 лет, и по закону он не мог находиться в кабинете полицейских один — без отца или психолога, который полагается в случае задержания несовершеннолетнего, сообщил телеканал «360». Однако все эти правила не соблюдались, а сами сотрудники были одеты в гражданскую одежду и не предоставили документов. По словам парня, других задержанных тоже пытали, а девушке угрожали лишением водительских прав.
Перед тем как отпустить задержанных, их заставили написать пояснение на имя начальника отдела полиции Дмитрия Стрюкова о том, что физическая сила со стороны сотрудников полиции к нему не применялась. Молодой человек подчинился требованиям, однако дома сразу же снял побои и написал заявление в отдел полиции Раздольненского района.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Республике Крым рассказали РИА «Новости», что информацию передали министру внутренних дел республики. Ее уже проверяют сотрудники подразделения собственной безопасности МВД Крыма. По данным ведомства, если все подтвердится, виновных привлекут к самой строгой дисциплинарной ответственности. В пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым уточнили, что тоже начали проверку.
Согласно ст. 50 Федерального закона «О службе в ОВД России и внесении изменений в отдельные законодательные акты России», самое строгое дисциплинарное взыскание для сотрудника полиции — увольнение со службы в органах внутренних дел.