Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Краснодаре
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре вечером 14 апреля произошло ДТП с легковушкой и мотоциклом, пострадали двое
Авария случилась в 20:25 на пересечении улиц Алтайской и Уральской. По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai ехала по второстепенной дороге и на перекрестке не уступила дорогу мотоциклу Suzuki и врезалась в него.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у 34-летнего мотоциклиста не было водительского удостоверения, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, еще одна авария произошла в Краснодаре в тот же день на пересечении улиц Красной и Чапаева. Там столкнулись две машины, от удара одна из них перевернулась на крышу.