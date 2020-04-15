Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 14 апреля произошло ДТП с легковушкой и мотоциклом, пострадали двое

Авария случилась в 20:25 на пересечении улиц Алтайской и Уральской. По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai ехала по второстепенной дороге и на перекрестке не уступила дорогу мотоциклу Suzuki и врезалась в него.

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В результате ДТП пострадали оба водителя. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у 34-летнего мотоциклиста не было водительского удостоверения, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, еще одна авария произошла в Краснодаре в тот же день на пересечении улиц Красной и Чапаева. Там столкнулись две машины, от удара одна из них перевернулась на крышу.

Автомобили ДТП Краснодар

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