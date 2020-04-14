Машина перевернулась после ДТП в центре Краснодара
В Краснодаре на улице Красной днем 14 апреля столкнулись две машины, от удара одна из них перевернулась
Около 13:00 водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Красной со стороны Горького в сторону Карасунской. На пересечении с улицей Чапаева он проехал на красный сигнал светофора, в этот момент в него врезался Volkswagen, который ехал по Чапаева со стороны Красноармейской.
После столкновения Volkswagen перевернулся на крышу. Его пассажирка получила травмы.
Сотрудники ДПС проводят проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Ранее Юга.ру рассказывали еще об одном ДТП, которое произошло после ввода каранитна, когда дороги краевого центра опустели. Так, ночью 2 апреля на улице Дзержинского машина врезалась в столб, в результате погибли два человека.
Напомним, 12 апреля в Сочи произошло ДТП, в котором женщину-водителя зажало в иномарке.