Машина перевернулась после ДТП в центре Краснодара

В Краснодаре на улице Красной днем 14 апреля столкнулись две машины, от удара одна из них перевернулась

Около 13:00 водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Красной со стороны Горького в сторону Карасунской. На пересечении с улицей Чапаева он проехал на красный сигнал светофора, в этот момент в него врезался Volkswagen, который ехал по Чапаева со стороны Красноармейской.

После столкновения Volkswagen перевернулся на крышу. Его пассажирка получила травмы.

Сотрудники ДПС проводят проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.