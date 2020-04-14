Депутаты Госдумы перенесли со 2 на 3 сентября День окончания Второй мировой войны

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В Госдуме 14 апреля приняли во втором и третьем чтениях закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, в России теперь День окончания Второй мировой войны будет праздноваться 3, а не 2 сентября.

Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым «в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Датой окончания войны считается 2 сентября 1945 года — в 4:02 по московскому времени Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции.

13 апреля агентство «Интерфакс — Дальний Восток» опубликовало комментарий руководителя сахалинского отделения Русского географического общества (РГО) Сергея Пономарева с критикой законопроекта.

Пономарев говорил, что, если закон будет принят, «это позволит легитимно не праздновать День Победы над Японией и в принципе отменить его».

«Вся патриотическая общественность региона, научное сообщество возмущены. Мы лично беседовали с фронтовиками, которые живут в нашем регионе. Они говорят, что вот их боевые медали за освобождение Сахалина и Курил от японцев и как можно зачеркнуть День Победы над Японией?! Категорически не согласны с такой формулировкой 3 сентября, которую в первом чтении приняла Госдума», — заявил Пономарев.

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В то же время военный специалист Александр Широкорад положительно отнесся к решению депутатов. По его мнению, это не противоречит истории.

«Перенос даты на один день, тем более даты окончания [Второй мировой] войны, принципиально не играет важной роли. Поскольку у нас эту дату отмечали 3 сентября. Я солидарен с решением депутатов Госдумы. Их понять можно», — прокомментировал Широкорад телеканалу «360» принятый депутатами закон.

Как писали Юга.ру, в 2020 году ветераны получат в честь юбилея Победы по 75 тыс. рублей, а труженики тыла — по 50 тыс. рублей. По поручению Владимира Путина, выплаты должны быть осуществлены до майских праздников.

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