Депутаты Госдумы перенесли со 2 на 3 сентября День окончания Второй мировой войны

В Госдуме 14 апреля приняли во втором и третьем чтениях закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, в России теперь День окончания Второй мировой войны будет праздноваться 3, а не 2 сентября.

Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым «в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Датой окончания войны считается 2 сентября 1945 года — в 4:02 по московскому времени Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции.

13 апреля агентство «Интерфакс — Дальний Восток» опубликовало комментарий руководителя сахалинского отделения Русского географического общества (РГО) Сергея Пономарева с критикой законопроекта.

Пономарев говорил, что, если закон будет принят, «это позволит легитимно не праздновать День Победы над Японией и в принципе отменить его». «Вся патриотическая общественность региона, научное сообщество возмущены. Мы лично беседовали с фронтовиками, которые живут в нашем регионе. Они говорят, что вот их боевые медали за освобождение Сахалина и Курил от японцев и как можно зачеркнуть День Победы над Японией?! Категорически не согласны с такой формулировкой 3 сентября, которую в первом чтении приняла Госдума», — заявил Пономарев.

В то же время военный специалист Александр Широкорад положительно отнесся к решению депутатов. По его мнению, это не противоречит истории. «Перенос даты на один день, тем более даты окончания [Второй мировой] войны, принципиально не играет важной роли. Поскольку у нас эту дату отмечали 3 сентября. Я солидарен с решением депутатов Госдумы. Их понять можно», — прокомментировал Широкорад телеканалу «360» принятый депутатами закон.