Курорт «Роза Хутор» провел более тысячи часов занятий для детей с ограниченными возможностями

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Более 1 тыс. часов занятий по горным лыжам для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья прошли в горах Сочи в этом сезоне

Они были организованы на курорте «Роза Хутор» в рамках Всероссийской программы терапевтического спорта «Лыжи мечты». В ней участвовало 135 детей и взрослых из 40 регионов РФ.

Наталья Белоголовцева

Наталья Белоголовцева

«Программа "Лыжи мечты" успешно работает здесь уже третий год. Руководство курорта предоставляет всем участникам программы и их сопровождающим бесплатные ски-пассы, наш оператор на курорте "Rider's school" бесплатно дает напрокат оборудование. В прошедшем сезоне 65% занятий были оплачены за счет средств, собранных в рамках ежегодного благотворительного матча с участием звезд отечественного хоккея в Ледовом дворце "Роза Хутор". Сумма от продажи билетов составила более млн рублей, ее за счет собственных средств удвоил президент компании "Норникель" Владимир Потанин. В итоге почти 2,4 млн рублей было передано для реализации программы», — рассказала основатель программы «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева.

Занятия горными лыжами — один из эффективных способов реабилитации людей с ограниченными возможностями. Благодаря им происходит пассивная мобилизация позвоночника и активизируется мышечная память. В итоге даже дети с церебральным параличом сложной формы со временем, как правило, начинают стоять и даже ходить, невербальные ребята с аутизмом начинают разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания. Больших успехов добиваются также люди с нарушениями зрения и слуха. За 6 лет программы «Лыжи мечты» в этом убедились более 8 тыс. участников.

Читайте также:

«Сегодня программа работает в 36 регионах РФ, открыто 100 спортивных центров. В программе работают 600 инструкторов, а начинали мы с девяти. Замечательно, что сезон на «Роза Хутор» стартовал с тренинга для инструкторов. Еще в прошлом году их было 5, сейчас — 11! Основная проблема программы — нехватка специалистов. Мы создали новую профессию, она тяжелая — работаешь со сложными детьми и взрослыми, поэтому прирост инструкторов — ручная работа. Каждый новый специалист — радость», — пояснила Наталья Белоголовцева.

И хотя сезон катания завершен, программа «Лыжи мечты» продолжает работать. В теплое время года на смену горным лыжам приходят ролики и игровые виды спорта. В прошлом году на курорте «Роза Хутор» в Сочи прошла первая Всероссийская спортивная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Пока ребята тренировались, катались на роликах, велосипедах и ходили в походы под наблюдением инструкторов, родители также проходили реабилитацию — занятия йогой, арт-терапия, общение со специалистами.

«По опыту прошлого года мы увидели, что это абсолютно безопасное место, где ребята с особенностями здоровья могут передвигаться самостоятельно, кататься на роликах, беговелах, ходить на занятия. Это важно для социализации и развития жизненных навыков, потому что в больших городах достичь такого не получится — просто опасно подростка на улицу отпускать», — отметила Белоголовцева.

Среди новинок грядущего летнего сезона «Лыж мечты» планируют «морской» лагерь. Участников ждут занятия на сап-серфах, байдарках и каяках. Затем создатели «Лыжи мечты» планируют сконцентрировать опыт инклюзивных лагерных смен и оформить его в бесплатную социальную франшизу для всех желающих.

Горнолыжный спорт Дети-инвалиды Медицина Роза Хутор

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Краснодаре
На Кубани подтвердили 24 новых случая заражения COVID-19
В Адыгее умер пациент с подозрением на коронавирус
В России число больных коронавирусом увеличилось до 24,4 тыс. человек
Краснодарцам напомнили, что в «беспропускное окно» нельзя гулять
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

Лента новостей

Статьи

Люди для людей

Кто помогает во время карантина, как стать волонтером или получить поддержку

Мнения

Как правильно дезинфицировать автомобиль (после карантина он вам еще может пригодиться)

Статьи

Есть ли бизнес во время карантина?

Рассказывают пять предпринимателей из Краснодара

Реклама на портале