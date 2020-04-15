Более 1 тыс. часов занятий по горным лыжам для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья прошли в горах Сочи в этом сезоне

Они были организованы на курорте «Роза Хутор» в рамках Всероссийской программы терапевтического спорта «Лыжи мечты». В ней участвовало 135 детей и взрослых из 40 регионов РФ.

Наталья Белоголовцева

«Программа "Лыжи мечты" успешно работает здесь уже третий год. Руководство курорта предоставляет всем участникам программы и их сопровождающим бесплатные ски-пассы, наш оператор на курорте "Rider's school" бесплатно дает напрокат оборудование. В прошедшем сезоне 65% занятий были оплачены за счет средств, собранных в рамках ежегодного благотворительного матча с участием звезд отечественного хоккея в Ледовом дворце "Роза Хутор". Сумма от продажи билетов составила более млн рублей, ее за счет собственных средств удвоил президент компании "Норникель" Владимир Потанин. В итоге почти 2,4 млн рублей было передано для реализации программы», — рассказала основатель программы «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева. Занятия горными лыжами — один из эффективных способов реабилитации людей с ограниченными возможностями. Благодаря им происходит пассивная мобилизация позвоночника и активизируется мышечная память. В итоге даже дети с церебральным параличом сложной формы со временем, как правило, начинают стоять и даже ходить, невербальные ребята с аутизмом начинают разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания. Больших успехов добиваются также люди с нарушениями зрения и слуха. За 6 лет программы «Лыжи мечты» в этом убедились более 8 тыс. участников.

«Сегодня программа работает в 36 регионах РФ, открыто 100 спортивных центров. В программе работают 600 инструкторов, а начинали мы с девяти. Замечательно, что сезон на «Роза Хутор» стартовал с тренинга для инструкторов. Еще в прошлом году их было 5, сейчас — 11! Основная проблема программы — нехватка специалистов. Мы создали новую профессию, она тяжелая — работаешь со сложными детьми и взрослыми, поэтому прирост инструкторов — ручная работа. Каждый новый специалист — радость», — пояснила Наталья Белоголовцева. И хотя сезон катания завершен, программа «Лыжи мечты» продолжает работать. В теплое время года на смену горным лыжам приходят ролики и игровые виды спорта. В прошлом году на курорте «Роза Хутор» в Сочи прошла первая Всероссийская спортивная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Пока ребята тренировались, катались на роликах, велосипедах и ходили в походы под наблюдением инструкторов, родители также проходили реабилитацию — занятия йогой, арт-терапия, общение со специалистами.