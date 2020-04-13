Въезды в Краснодар продолжают стоять в пробках

На въездах в Краснодар 13 апреля образовались восьмибалльные пробки

В Краснодарском крае с вечера 31 марта из-за распространения коронавируса действует карантин. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. 10 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что карантин продлевается до 18 апреля, однако будут сделаны некоторые послабления. Например, людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. При этом в другие часы передвигаться без пропуска по-прежнему запрещено.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 10:00 средняя загруженность дорог краевой столицы составила 1 балл, что на 3 меньше обычного. На улице Уральской в направлении центра образовался 4-балльный затор. Крупнейшими пробками этого утра стали: 9:58 — Елизаветинское шоссе от Белозерного до проезда Энергетиков. Пробка протяженностью 2,8 км продержалась 30 минут.

1:58 — Ростовское шоссе от Ростовской развязки до остановки «Садовое товарищество "Подсолнечник"». Пробка длиной 1,9 км продержалась 40 минут.

4:46 — Восточный обход от улицы Уральской до Богатырской. Пробка длиной 1,9 км продержалась 10 минут.

7:53 — Ейское шоссе от заправки до 7-го км. Пробка растянулась на 1,8 км, движение было затруднено в течение 50 минут.

9:16 — Восточный обход от 1326-го км до улицы Восточной. Пробка длиной 1,5 км продержалась 1 час 20 минут.

Самыми свободными были улицы Дзержинского (0 баллов), Красных Партизан (1 балл), Ростовское шоссе (0 баллов).

Смотрите онлайн-карту: Пробки на дорогах Краснодара

По данным на 13:03, самая большая пробка в городе — на Тургеневском шоссе. В 8-балльном заторе длиной 3,2 км можно потерять 1 час 29 минут, что на 1 час 19 минут больше обычного . Машины стоят от развязки на «МЕГУ» до пересечения улиц Калинина и Тургенева, средняя скорость движения — 2-3 км/ч.