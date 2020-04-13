МЧС Кубани предупредило о заморозках

В Краснодарском крае 15 и 16 апреля объявили экстренное предупреждение по заморозкам

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, ночью и утром 15 и 16 апреля местами в Краснодарском крае (кроме Сочи) сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-6 °С.

В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и полной гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.