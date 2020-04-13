МЧС Кубани предупредило о заморозках
В Краснодарском крае 15 и 16 апреля объявили экстренное предупреждение по заморозкам
По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, ночью и утром 15 и 16 апреля местами в Краснодарском крае (кроме Сочи) сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-6 °С.
В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и полной гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали защитить растения, укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 101, 010 или 8 (861) 268-64-40.
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