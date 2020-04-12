На Кубани в начале недели будет пасмурно и тепло

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 12 по 15 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня в краевой столице 13 °С, но ощущается как 8 °С. Влажность воздуха низкая — до 26%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Ветер 3 м/с, с порывами до 10,4 м/c. Ясно. Атмосферное давление нормальное — 767 мм рт.ст.

В целом в регионе в понедельник без осадков, порывы ветра местами будут достигать 13 м/с. Днем воздух прогреется до 13-18 °С, местами до 20 °С. На Черноморском побережье также без осадков, днем 8-13 °С, по югу — до 16 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.

Во вторник осадков не ожидается, однако в среду утром и днем местами кратковременные дожди и гроза. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с с порывами до 9-14 м/с, во вторник — до 13-18 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0-5 °С, местами заморозки -1…-6 °С. Днем температура составит 14-19 °С, местами до 23 °С. На Черноморском побережье возможны дожди, в среду ветер до 20 м/с. Температура воздуха ночью во вторник — 3-8 °С, в среду — 7-12 °С. Днем воздух прогреется до 10-15 °С, по югу побережья — до 18 °С.

В Краснодаре в понедельник и вторник будет тепло и солнечно, днем температура составит от 16 °С до 19 °С. Однако к среде станет пасмурно, до 17 °С днем и 6 °С — ночью.

Краснодар Погода

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