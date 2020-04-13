В горах Сочи в середине апреля выпал снег

В ночь на 12 апреля в горах Сочи выпал снег, на вершинах — больше 10 см

По данным метеослужбы курорта, 13 апреля на Роза Пик на высоте 2320 метров над уровнем моря безоблачно, светит солнце, но температура воздуха -8 °С. Высота свежего снега — 12 см.

«За ночь на Пике накопилось 9 см свежего снега. На Пике -6 °С, туман», — сообщалось в инстаграме противолавинной службы курорта «Роза Хутор».

Это достаточно редкое явление для середины весны, считают синоптики горных курортов.

Пресс-служба мэрии Сочи предупредила, что с 18:00 13 апреля и в течение суток в горах на отметках выше 1000 метров над уровнем моря сохраняется слабая опасность схода лавин.

Как писали Юга.ру, в первой половине недели в Краснодарском крае будет сухо и ветрено, местами потеплеет до 23 °С.