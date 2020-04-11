На выходных на Кубани будет тепло, но по ночам ожидаются заморозки
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 11 по 14 апреля
По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 11 апреля температура воздуха составит 13-15 °C, ночью 2-4 °С; ветер 5-10 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с. Также днем ожидается кратковременный дождь.
В крае местами также возможен кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха днем 11-16 °С, ночью местами заморозки до — 6°С. Ветер 5-10 м/с, утром и днем местами в порывами до 17 м/с. На Черноморском побережье днем местами небольшой дождь, днем будет 11-16 °С, ночью 5-10 °С, ветер 6-11 м/с, днем с порывами 12-17 м/с.
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12-13 апреля местами в южной половине края небольшие осадки в виде дождя, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0…+3 °С, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-6° С; днем будет 11-16 °С, 13-го местами до +18 °С. На Черноморском побережье в начале периода местами дождь, затем без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 11-16 °С, 13-го местами также до 18 °С.
В ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в свою очередь сообщили, что ночью и утром 13 и 14 апреля на территории края за исключением Сочи ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-6 °С. В связи с этим могут повредиться или полностью погибнуть сельхозкультуры — цветки и завязи плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты порекомендовали защитить насаждения от мороза и укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) либо соломой. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).
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