На выходных на Кубани будет тепло, но по ночам ожидаются заморозки

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 11 по 14 апреля

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 11 апреля температура воздуха составит 13-15 °C, ночью 2-4 °С; ветер 5-10 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с. Также днем ожидается кратковременный дождь.

В крае местами также возможен кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха днем 11-16 °С, ночью местами заморозки до — 6°С. Ветер 5-10 м/с, утром и днем местами в порывами до 17 м/с. На Черноморском побережье днем местами небольшой дождь, днем будет 11-16 °С, ночью 5-10 °С, ветер 6-11 м/с, днем с порывами 12-17 м/с.

Читайте также:

12-13 апреля местами в южной половине края небольшие осадки в виде дождя, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0…+3 °С, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-6° С; днем будет 11-16 °С, 13-го местами до +18 °С. На Черноморском побережье в начале периода местами дождь, затем без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днем 11-16 °С, 13-го местами также до 18 °С. 

В ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в свою очередь сообщили, что ночью и утром 13 и 14 апреля на территории края за исключением Сочи ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-6 °С. В связи с этим могут повредиться или полностью погибнуть сельхозкультуры — цветки и завязи плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты порекомендовали защитить насаждения от мороза и укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) либо соломой. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На выходных на Кубани будет тепло, но по ночам ожидаются заморозки
На М4 «Дон» под Краснодаром установили пролеты всех путепроводов для новой развязки
Эксперты расскажут как выжить бизнесу в условиях пандемии на бесплатном онлайн-форуме «Дни PR и маркетинга»
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек
Кубанская епархия анонсировала трансляцию богослужений 12 апреля, а священник предупредил о фейке с призывом идти в храмы
В Краснодаре и крае до 30 апреля детсады не будут работать, а школы города продолжат занятия дистанционно

Лента новостей

Кондратьев объявил о продлении карантина до 18 апреля

Но ряд мер ослабят

Статьи

«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»

Как работают курьеры и службы доставки во время карантина

Статьи

Онлайн-тур по пляжам разных стран мира

Франция, Хорватия, Мексика — туда пока нельзя ехать, но можно смотреть на пляж онлайн

Реклама на портале