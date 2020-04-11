На выходных на Кубани будет тепло, но по ночам ожидаются заморозки

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 11 по 14 апреля

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 11 апреля температура воздуха составит 13-15 °C, ночью 2-4 °С; ветер 5-10 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с. Также днем ожидается кратковременный дождь. В крае местами также возможен кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха днем 11-16 °С, ночью местами заморозки до — 6°С. Ветер 5-10 м/с, утром и днем местами в порывами до 17 м/с. На Черноморском побережье днем местами небольшой дождь, днем будет 11-16 °С, ночью 5-10 °С, ветер 6-11 м/с, днем с порывами 12-17 м/с.

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