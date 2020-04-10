В МЧС предупредили о гибели растений на Кубани из-за заморозков

Краснодарский край

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В Краснодарском крае на 13 и 14 апреля объявили экстренное предупреждение по заморозкам

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 13 и 14 апреля во всем регионе, за исключением Сочи, ожидаются заморозки. Температура на поверхности почвы и в воздухе составит -1…-6 °С. Спасатели предупредили об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и полной гибелью сельхозкультур.

«Повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений», — рассказали 10 апреля в ведомстве.

Специалисты порекомендовали защитить насаждения от мороза и укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) либо соломой. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

В случае происшествий необходимо звонить на 01 со стационарного телефона и 010 с мобильного.

Напомним, ранее о заморозках предупредили жителей Краснодара. 

Погода Сельское хозяйство

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