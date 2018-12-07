Бездомный с пельменями в бутылке умер от холода на улице в Армавире

Краснодарский край

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В Армавире 4 декабря нашли тело бездомного, который скончался от переохлаждения

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Тело обнаружили местные жители во дворе многоэтажного дома на улице Советской Армии. Они сообщили правоохранителям, что на земле лежит мужчина. Рядом с ним была пластиковая бутылка с вареными пельменями.

«Следователи не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти. По предварительной версии, он скончался от переохлаждения», — рассказал порталу Юга.ру следователь по особо важным делам СО по Армавиру СУ СК России по Краснодарскому краю Игорь Сабанин.

Личность погибшего установили. Им оказался 62-летний уроженец Отрадненского района. Около пяти лет назад мужчина продал свой дом и после этого жил на улице.

Что делать, если вы видите замерзающего бездомного

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Игорь Сабанин рекомендовал гражданам при виде замерзающего на улице бездомного вызвать скорую медицинскую помощь. Также его можно отвести в теплое место.

В Краснодарском центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий рассказали порталу Юга.ру, что бездомные могут самостоятельно обратиться за помощью. Для этого им нужно приехать в центр, который находится в Калининском сельском округе поселка Краснодарского.

«Также работает мобильная бригада помощи. При виде замерзающего бездомного граждане могут позвонить по телефону 8 (918) 175-00-32. В мобильную бригаду входят водитель и специалист. Они проводят беседы с бездомными и при необходимости доставляют в центр. Там с ними работает медик и другие специалисты», — пояснили в центре.

Армавир бездомные Следственный комитет
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