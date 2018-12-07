Бездомный с пельменями в бутылке умер от холода на улице в Армавире

В Армавире 4 декабря нашли тело бездомного, который скончался от переохлаждения

Тело обнаружили местные жители во дворе многоэтажного дома на улице Советской Армии. Они сообщили правоохранителям, что на земле лежит мужчина. Рядом с ним была пластиковая бутылка с вареными пельменями.

«Следователи не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти. По предварительной версии, он скончался от переохлаждения», — рассказал порталу Юга.ру следователь по особо важным делам СО по Армавиру СУ СК России по Краснодарскому краю Игорь Сабанин.

Личность погибшего установили. Им оказался 62-летний уроженец Отрадненского района. Около пяти лет назад мужчина продал свой дом и после этого жил на улице.