Пожилая женщина погибла и четыре человека пострадали в ДТП в Майкопе

Адыгея

Распечатать

В Майкопе утром 7 апреля женщина погибла при столкновении двух машин

Авария случилась около 8:00 на пересечении улиц Пионерской и Патриса Лумумбы. Там автомобиль Lada Granta врезался в машину УАЗ. 

В результате ДТП от полученных травм погибла 64-летняя пассажирка УАЗ. Водитель и три других пассажира этого автомобиля получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали. Движение по улице Пионерской от Школьной до Титова после ДТП было временно перекрыто.

На месте работали следователи, они выясняли обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Как писали Юга.ру, 61-летний мужчина погиб в Сочи 6 апреля в ДТП, где столкнулись два автомобиля.

ДТП Майкоп смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В России могут вырасти цены на газ
На Кубани развернули еще девять госпиталей для пациентов с коронавирусом. Вот как между ними распределили районы края
Жителей Кубани предупредили об угрозе ЧС и пожаров из-за сильного ветра
«Одноклассники», Бэби.ру, сайт Правительства и еще 388 ресурсов признали социально значимыми. Что это значит?
Альфа-Банк ограничил займы для сотрудников отраслей, которым правительство пообещало поддержку на фоне коронавируса
Пожилая женщина погибла и четыре человека пострадали в ДТП в Майкопе

Лента новостей

Реклама на портале