Пожилая женщина погибла и четыре человека пострадали в ДТП в Майкопе

В Майкопе утром 7 апреля женщина погибла при столкновении двух машин

Авария случилась около 8:00 на пересечении улиц Пионерской и Патриса Лумумбы. Там автомобиль Lada Granta врезался в машину УАЗ.

В результате ДТП от полученных травм погибла 64-летняя пассажирка УАЗ. Водитель и три других пассажира этого автомобиля получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали. Движение по улице Пионерской от Школьной до Титова после ДТП было временно перекрыто.

На месте работали следователи, они выясняли обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Как писали Юга.ру, 61-летний мужчина погиб в Сочи 6 апреля в ДТП, где столкнулись два автомобиля.