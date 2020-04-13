Ростсельмаш запустил акцию, позволяющую сэкономить от 500 тыс. рублей

До 30 июня 2020 года аграрии РФ могут приобрести набор современной техники с экономией в 1 млн рублей и более.

Акция активна для всех модификаций тракторов RSM из серий 2000 и 3000 и зерноуборочных комбайнов TORUM. Предложение действует при пакетной покупке трактора и комбайна. В зависимости от модели, экономия клиентов Росагролизинга составит 500-700 тыс. рублей на каждой машине или от 1 млн рублей при одновременной покупке трактора и комбайна. При этом предложение не ограничивает как число единиц техники в пакетной покупке, так и экономию сельхозтоваропроизводителей.