Ростсельмаш запустил акцию, позволяющую сэкономить от 500 тыс. рублей

Краснодарский край, Ставропольский край, Крым

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Компания Ростсельмаш расширила портфель финансовых программ и объявила о новой акции для клиентов Росагролизинга

До 30 июня 2020 года аграрии РФ могут приобрести набор современной техники с экономией в 1 млн рублей и более.

Акция активна для всех модификаций тракторов RSM из серий 2000 и 3000 и зерноуборочных комбайнов TORUM. Предложение действует при пакетной покупке трактора и комбайна. В зависимости от модели, экономия клиентов Росагролизинга составит 500-700 тыс. рублей на каждой машине или от 1 млн рублей при одновременной покупке трактора и комбайна. При этом предложение не ограничивает как число единиц техники в пакетной покупке, так и экономию сельхозтоваропроизводителей.

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«Высокие спрос и объемы продаж позволяют компании формировать выгодные акции. Поэтому в отличие от многих производителей Ростсельмаш включает в предложения наиболее востребованные модели самоходной техники», — заявил директор департамента маркетинга Максим Нахабо.

Подробности условий акции в Краснодарском крае клиенты могут уточнить у официального диллера ООО «Югпром» по телефону 88612571050 или по адресу х. Ленина, ул. Обрезная, дом 72, лит. А

Акции Ростсельмаш Сельское хозяйство

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