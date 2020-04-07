В России могут вырасти цены на газ

Краснодарский край, Вся Россия

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 7 апреля предложила поднять цены на газ в стране

Руководитель ФАС Игорь Артемьев 7 апреля предложил утвердить с 1 июля этого года новые оптовые цены на газ, добываемые ПАО «Газпромом», для последующей реализации населению, сообщил телеканал «360».

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Согласно постановлению, опубликованному на портале нормативных актов, минимальная оптовая цена на газ Краснодарском крае может составить 5 тыс. 005 рубля за 1 тыс. м3 (или 5 рублей за 1 м3), а максимальная — 5 тыс. 097 (5,09 рублей за 1 м3).

При этом в прошлом году, согласно приказу ФАС, оптовая цена за газ в регионе составляла 3 тыс. 858 рубля за 1 тыс. м3 (или 3,8 рубля за 1 м3).

Таким образом, если нормативный акт будет принят в нынешнем виде, оптовая цена на газ в Краснодарском крае может вырасти на 29,6%.

Розничная цена на природный газ согласно постановлению правительства, устанавливается органами исполнительной власти в регионах. Она складывается из оптовой цены на газ, тарифов на услуги по транспортировке газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа, а также налога на добавленную стоимость.

Отметим, что в 2019 году ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» при оптовой цене в 3 тыс. 858 рубля за 1 тыс. м3 (или 3,8 рубля за 1 м.3) установил для жителей Краснодара розничную цену на газ в размере 5,48 рубля за 1 м3.

Соответственно, при таком же соотношении розничной к оптовой цене [5,48:3,8] и при оптовой цене в 5 рубля, если документ будет принят в нынешнем виде, краснодарцам придется с 1 июля платить за газ 7,21 рубля за 1 м3.

Юга.ру в 2019 году публиковали интервью с Александром Семенко, генеральным директором АО «Краснодаргоргаз», организации, которой принадлежит сеть газопроводов в Краснодаре. Он рассказал журналисту, в каких случаях могут отключать газ в квартире и во всем доме, какие договоры должны заключать абоненты, чтобы пользоваться газом легально, а также как отличить работника горгаза от мошенника.

Газ ФАС Цены

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