В России могут вырасти цены на газ

Руководитель ФАС Игорь Артемьев 7 апреля предложил утвердить с 1 июля этого года новые оптовые цены на газ, добываемые ПАО «Газпромом», для последующей реализации населению, сообщил телеканал «360» .

Согласно постановлению , опубликованному на портале нормативных актов, минимальная оптовая цена на газ Краснодарском крае может составить 5 тыс. 005 рубля за 1 тыс. м3 (или 5 рублей за 1 м3), а максимальная — 5 тыс. 097 (5,09 рублей за 1 м3).

При этом в прошлом году, согласно приказу ФАС, оптовая цена за газ в регионе составляла 3 тыс. 858 рубля за 1 тыс. м3 (или 3,8 рубля за 1 м3).

Таким образом, если нормативный акт будет принят в нынешнем виде, оптовая цена на газ в Краснодарском крае может вырасти на 29,6% .

Розничная цена на природный газ согласно постановлению правительства , устанавливается органами исполнительной власти в регионах. Она складывается из оптовой цены на газ, тарифов на услуги по транспортировке газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа, а также налога на добавленную стоимость.

Отметим, что в 2019 году ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» при оптовой цене в 3 тыс. 858 рубля за 1 тыс. м3 (или 3,8 рубля за 1 м.3) установил для жителей Краснодара розничную цену на газ в размере 5,48 рубля за 1 м3.