Сбербанк и «ЮгСтройИнвест» предложили ипотеку под 1% на квартиры в микрорайоне «Губернском»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

14 февраля Сбербанк и «ЮгСтройИнвест» договорились о спецпроекте, который позволит оформить ипотеку на новое жилье под 1%

Покупая квартиру в ипотеку, люди смогут выбрать, как именно они хотят снизить ставку — на весь срок кредита или только на время стройки. Во втором случае ставка снизится гораздо больше, максимальная скидка может достичь 4%. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по программе господдержки, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 4,9%.

Выбирая снижение ставки на весь срок кредита, потребители смогут рассчитывать на скидку до 1,4%.

Никто не рожает ради скидок:

«Размер аннуитетного платежа уменьшается с учетом сниженной ставки в льготный период, и у покупателя возникает соответствующая экономия на процентах по кредиту: размер процентных выплат уменьшается пропорционально размеру ставки, то есть если ставка уменьшилась с 5 до 1% годовых, то и во столько же уменьшится размер выплачиваемых процентов за месяц действия пониженной ставки», — отмечается в сообщении Сбербанка.

Сейчас предложение доступно при выборе квартиры на DomClick.ru; также эта квартира должна быть расположена в доме, который строится по счетам эскроу.

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Ипотека Сбербанк

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Подросток и мужчина погибли в ДТП на Кубани
В Новороссийске поймали инкассаторов, которые крали деньги из банкоматов
Сириус вместе с Олимпийским парком хотят вывести из состава Сочи
В Кабардино-Балкарии мужчина ранил в голову девочку, стреляя в собак
В Краснодаре почти на месяц ограничат движение на участке Рашпилевской
В Краснодаре сократят работу трех трамваев из-за ремонта путей в Юбилейном микрорайоне

Лента новостей

Реклама на портале