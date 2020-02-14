Сбербанк и «ЮгСтройИнвест» предложили ипотеку под 1% на квартиры в микрорайоне «Губернском»

14 февраля Сбербанк и «ЮгСтройИнвест» договорились о спецпроекте, который позволит оформить ипотеку на новое жилье под 1%

Покупая квартиру в ипотеку, люди смогут выбрать, как именно они хотят снизить ставку — на весь срок кредита или только на время стройки. Во втором случае ставка снизится гораздо больше, максимальная скидка может достичь 4%. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по программе господдержки, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 4,9%.

Выбирая снижение ставки на весь срок кредита, потребители смогут рассчитывать на скидку до 1,4%.