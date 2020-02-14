Сбербанк и «ЮгСтройИнвест» предложили ипотеку под 1% на квартиры в микрорайоне «Губернском»
14 февраля Сбербанк и «ЮгСтройИнвест» договорились о спецпроекте, который позволит оформить ипотеку на новое жилье под 1%
Покупая квартиру в ипотеку, люди смогут выбрать, как именно они хотят снизить ставку — на весь срок кредита или только на время стройки. Во втором случае ставка снизится гораздо больше, максимальная скидка может достичь 4%. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по программе господдержки, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 4,9%.
Выбирая снижение ставки на весь срок кредита, потребители смогут рассчитывать на скидку до 1,4%.
Никто не рожает ради скидок:
«Размер аннуитетного платежа уменьшается с учетом сниженной ставки в льготный период, и у покупателя возникает соответствующая экономия на процентах по кредиту: размер процентных выплат уменьшается пропорционально размеру ставки, то есть если ставка уменьшилась с 5 до 1% годовых, то и во столько же уменьшится размер выплачиваемых процентов за месяц действия пониженной ставки», — отмечается в сообщении Сбербанка.
Сейчас предложение доступно при выборе квартиры на DomClick.ru; также эта квартира должна быть расположена в доме, который строится по счетам эскроу.