Власти Краснодара опубликовали схему объезда города для транзитного транспорта

Краснодарский край

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Администрация Краснодара 4 апреля в соцсетях опубликовала инфографику, как транзитный транспорт может объехать город

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Местным жителям запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на личной машине без спецпропусков. Транзитный транспорт по время карантинного режима не должен заезжать в населенные пункты.

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На въездах в Краснодар в тот же вечер начали проверять прописку, в город пускали по ней. 3 апреля на всех девяти въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска.

На всех въездных магистралях работают усиленные посты ДПС и посты Росгвардии, которые останавливают все въезжающие автомобили. Из-за этого на постах образовались пробки.

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В регионе действуют три вида пропуска для транспорта:

  • Транзитный — синего цвета — выдается на постах всем, кто въезжает в регион. Он носит временный характер и действует только на период, необходимый для проезда через край.
  • Второй пропуск — красный — для передвижения на территории всего края.
  • Зеленый пропуск (в Краснодаре — желто-черный) разрешает проезд только внутри муниципального образования. 

Транзитный транспорт должен следовать в объезд населенных пунктов. В Краснодаре таких объездов — несколько. В телеграм-канале администрации города вечером 4 апреля опубликовали разъясняющую инфографику, как транзитный транспорт может объехать краевую столицу.

Круглосуточная горячая линия краевого минтранса по вопросам получения пропусков на транспорт — 8 (861) 268-35-98

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. На момент публикации новости в мире заразились 1 млн 205 тыс. человек, умерли 64,7 тыс. заболевших, выздоровели 247 тыс. инфицированных.

Автомобили Дороги Карантин Коронавирус Транспорт

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