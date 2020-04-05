Власти Краснодара опубликовали схему объезда города для транзитного транспорта

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Местным жителям запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на личной машине без спецпропусков. Транзитный транспорт по время карантинного режима не должен заезжать в населенные пункты.

На въездах в Краснодар в тот же вечер начали проверять прописку, в город пускали по ней. 3 апреля на всех девяти въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска.

На всех въездных магистралях работают усиленные посты ДПС и посты Росгвардии, которые останавливают все въезжающие автомобили. Из-за этого на постах образовались пробки.