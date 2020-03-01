В Севастополе из-под карантина по коронавирусу сбежала женщина. Она собиралась в Ростовскую область
1 марта в Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы. У пациентки было подозрение на коронавирус
Как рассказала «Интерфаксу» глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, женщину объявили в розыск по решению суда.
Диагноз «коронавирус» у пациентки не был подтвержден, она «должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований», объяснила Пеньковская.
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Как сообщил телеграмм-канал LIFE SHOT, женщину зовут Екатерина Р. Она была помещена на карантин в инфекционную больницу 16 февраля. Журналисты разыскали девушку и пообщались с ней.
«У меня на руках заключение терапевта о том, что я здорова. Написаны заявления в прокуратуру и МВД на сотрудников больницы на неправомерные действия. Меня попросили медики для отчетности приехать на час в больницу. А потом заперли и объявили, что я здесь на 14 суток. Я просидела там 4 дня, сдала четыре анализа. Инфекционная больница от суда скрыла их», — рассказала Екатерина.
Перед побегом женщина рассказывала, что собирается отправиться в Ростовскую область, добавил телеканал «360».
Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. По состоянию на 1 марта количество заразившихся по всему миру достигло 86 тыс. 986 человек, умерло — 2 тыс. 979, выздоровело 42 тыс. 294 человек.
Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января сообщала, что в России коронавирус был диагностирован у двух человек, оба они уроженцы Китая. Еще трех российских туристов госпитализировали с круизного лайнера Diamond Princess.
Отметим, что в связи с угрозой коронавируса минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. Сейчас в регионе с подозрением на кронавирус находятся 70 человек. За каждым человеком из списка наблюдают, а информация ежедневно поступает в оперативный штаб при администрации Краснодарского края.