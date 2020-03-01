В Севастополе из-под карантина по коронавирусу сбежала женщина. Она собиралась в Ростовскую область

1 марта в Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы. У пациентки было подозрение на коронавирус

Диагноз «коронавирус» у пациентки не был подтвержден, она «должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований», объяснила Пеньковская.

Как сообщил телеграмм-канал LIFE SHOT , женщину зовут Екатерина Р. Она была помещена на карантин в инфекционную больницу 16 февраля. Журналисты разыскали девушку и пообщались с ней.

«У меня на руках заключение терапевта о том, что я здорова. Написаны заявления в прокуратуру и МВД на сотрудников больницы на неправомерные действия. Меня попросили медики для отчетности приехать на час в больницу. А потом заперли и объявили, что я здесь на 14 суток. Я просидела там 4 дня, сдала четыре анализа. Инфекционная больница от суда скрыла их», — рассказала Екатерина.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. По состоянию на 1 марта количество заразившихся по всему миру достигло 86 тыс. 986 человек, умерло — 2 тыс. 979, выздоровело 42 тыс. 294 человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января сообщала, что в России коронавирус был диагностирован у двух человек, оба они уроженцы Китая. Еще трех российских туристов госпитализировали с круизного лайнера Diamond Princess.