Усть-Лабинск возглавил 31-летний замглавы Тбилисского района Гайнюченко

В Усть-Лабинске спустя почти год избрали нового главу города. Им стал бывший замглавы Тбилисского района Станислав Гайнюченко

Прежнего главу города Сергея Выскубова депутаты Усть-Лабинска отправили в отставку 18 апреля 2019 года. Он занимал этот пост полтора года. Депутаты сочли, что Выскубов не соответствует занимаемой должности и не выполняет свои функции на профессиональном уровне.

После него обязанности главы города исполняла замглавы Любовь Вьюркова, затем, с июня 2019-го, Анатолий Абрамов, а с ноября 2019-го — Александр Мандрин.

13 марта Станислава Гайнюченко назначили новым заместителем главы города, с этого же дня он стал исполнять обязанности главы. До этого он занимал должность заместителя главы Тбилисского района, начальника организационно-правового управления.

26 марта, на внеочередной сессии горсовета, его единогласно утвердили в должности главы Усть-Лабинска.

Кто такой Станислав Гайнюченко?

Станислав Гайнюченко родился 17 октября 1988 года в Кореновске. В 2006 году окончил техникум Кубанского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности бухгалтера в ОАО «НЭСК-Кореновскэлектросети». В 2010-м был избран депутатом совета Кореновского района. Позже сложил полномочия в связи с переходом на муниципальную службу — в июле 2011 года стал помощником главы района, где проработал до ноября 2016-го.

С 2011 по 2015 год обучался на юрфаке в Кубанском социально-экономическом институте. С 2017-го по 2020-й — на факультете политологии в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С ноября 2016-го по март 2020-го работал заместителем главы Тбилисского района, начальником организационно-правового управления.

Гайнюченко является победителем конкурса «Лидеры Кубани». Год назад своем инстаграме он запустил спортивный проект #Кубаньвдвижении и намеревался до конца года пробежать 1000 км.