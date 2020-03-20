Россиянам, которые не могут вернуться в страну из-за коронавируса, предложили предоставить отсрочку по кредитам

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров 20 марта предложил Центробанку ввести отсрочку по кредитам для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия границ

Федоров написал письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором обратил внимание главы ЦБ на то, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.

«После завершения карантинных мероприятий часть наших граждан может столкнуться с финансовыми трудностями — дополнительными расходами (пенями) за просроченные платежи по потребительским кредитам, ипотеке и тому подобному», — подчеркнул депутат.

Чтобы не допустить такой ситуации, парламентарий предположил Центрбанку совместно с банковским сообществом рассмотреть возможность введения отсрочки выплат по кредитам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы.

RT выпустил материал о том, как более тысячи россияне застряли в зарубежных странах, закрывших свои границы из-за угрозы распространения коронавируса.

Отметим, что Россия также закрыла свои границы для иностранцев из-за угрозы коронавируса. Так, с 16 марта в России ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в ЕС Норвегией и Швейцарией, закрыта граница с Беларусью и Абхазией , а всех прибывающих в РФ обязали проходить двухнедельный карантин.

Коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань.

На момент публикации новости в мире известно о 254,9 тыс. случаев заражения, 87,5 тыс. случаев выздоровления и 10,4 тыс. умерших из-за коронавируса. В России число инфицированных к 20 марта выросло до 253.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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